Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Я буду удивлён». Илия Топурия оценил вероятность боя с Исламом Махачевым

«Я буду удивлён». Илия Топурия оценил вероятность боя с Исламом Махачевым
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпион UFC в лёгком весе Илия Топурия высказался по поводу вероятности его поединка против бывшего чемпиона в этом дивизиона Ислама Махачева, который принял решение подняться в полусредний дивизион и оспорить там титул с действующим чемпионом Джеком Делла Маддаленой.

«Если быть реалистом, судя по всем моим беседам с UFC, судя по тому, как развивается вся ситуация, я не думаю, что мой бой с Махачевым состоится. Я буду удивлён, если мне позвонят и попросят подраться с Исламом. Хотя я очень этого хотел бы, нет проблем. А вообще, я готов к любому сопернику», — приводит слова Топурии ESPN MMA.

Топурия в главном бою турнира UFC 317 одержал победу над экс-чемпионом UFC в лёгком весе Чарльзом Оливейрой и стал первым в истории промоушена чемпионом в двух дивизионах, у которого нет поражений в послужном списке.

UFC 2025. UFC 317, Лас-Вегас, США
Илия Топурия (W) — Чарльз Оливейра
29 июня 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Илия Топурия
Окончено
KO
Чарльз Оливейра
Материалы по теме
Топурия — чемпион UFC в лёгком весе! Снова нокаутировал легенду
Топурия — чемпион UFC в лёгком весе! Снова нокаутировал легенду
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android