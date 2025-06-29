«Я буду удивлён». Илия Топурия оценил вероятность боя с Исламом Махачевым

Чемпион UFC в лёгком весе Илия Топурия высказался по поводу вероятности его поединка против бывшего чемпиона в этом дивизиона Ислама Махачева, который принял решение подняться в полусредний дивизион и оспорить там титул с действующим чемпионом Джеком Делла Маддаленой.

«Если быть реалистом, судя по всем моим беседам с UFC, судя по тому, как развивается вся ситуация, я не думаю, что мой бой с Махачевым состоится. Я буду удивлён, если мне позвонят и попросят подраться с Исламом. Хотя я очень этого хотел бы, нет проблем. А вообще, я готов к любому сопернику», — приводит слова Топурии ESPN MMA.

Топурия в главном бою турнира UFC 317 одержал победу над экс-чемпионом UFC в лёгком весе Чарльзом Оливейрой и стал первым в истории промоушена чемпионом в двух дивизионах, у которого нет поражений в послужном списке.