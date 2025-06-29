Чарльз Оливейра прокомментировал поражение в бою с Илией Топурией

Бывший чемпион UFC в лёгком весе, бразилец Чарльз Оливейра дал комментарий после своего поражения новоиспечённому чемпиону UFC в лёгком дивизионе Илии Топурии в главном событии турнира UFC 317, который проходил в ночь с 28 на 29 июня в Лас-Вегасе (Невада, США).

«Всё прошло не так, как мы хотели. Но к лучшему, я хочу поблагодарить всех за привязанность и прекрасную энергию. Да благословит вас всех Бог», — написал Оливейра на своей странице в социальной сети.

Напомним, Оливейра проиграл Топурии нокаутом уже в первом раунде боя. Для Топурии этот поединок был первым в рамках лёгкой весовой категории.