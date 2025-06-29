Чарльз Оливейра прокомментировал поражение в бою с Илией Топурией
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе, бразилец Чарльз Оливейра дал комментарий после своего поражения новоиспечённому чемпиону UFC в лёгком дивизионе Илии Топурии в главном событии турнира UFC 317, который проходил в ночь с 28 на 29 июня в Лас-Вегасе (Невада, США).
UFC 2025. UFC 317, Лас-Вегас, США
Илия Топурия (W) — Чарльз Оливейра
29 июня 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Илия Топурия
Окончено
KO
Чарльз Оливейра
«Всё прошло не так, как мы хотели. Но к лучшему, я хочу поблагодарить всех за привязанность и прекрасную энергию. Да благословит вас всех Бог», — написал Оливейра на своей странице в социальной сети.
Напомним, Оливейра проиграл Топурии нокаутом уже в первом раунде боя. Для Топурии этот поединок был первым в рамках лёгкой весовой категории.
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