Илия Топурия: чувствую, что меня можно победить

Чемпион UFC в лёгком весе Илия Топурия после поединка с экс-чемпионом UFC в лёгкой весовой категории Чарльзом Оливейрой на UFC 317 в Лас-Вегасе (США) высказался по поводу своей непобедимости.

«Я не непобедим. Совсем наоборот. Чувствую, что меня можно победить, и именно поэтому я так усердно работаю. Я предан своему делу. Я продолжаю работать над собой здесь и сейчас и не хочу ничего оставлять на потом», — сказал Топурия во время пресс-конференции после турнира UFC 317.

Напомним, Топурия победил Оливейру нокаутом в первом раунде и стал первым в истории промоушена чемпионом в двух весовых категориях, у которого нет поражений в послужном списке.