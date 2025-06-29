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Илия Топурия: чувствую, что меня можно победить

Илия Топурия: чувствую, что меня можно победить
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Чемпион UFC в лёгком весе Илия Топурия после поединка с экс-чемпионом UFC в лёгкой весовой категории Чарльзом Оливейрой на UFC 317 в Лас-Вегасе (США) высказался по поводу своей непобедимости.

UFC 2025. UFC 317, Лас-Вегас, США
Брэндон Ройвал — Джошуа Ван (W)
29 июня 2025, воскресенье. 06:00 МСК
Джошуа Ван
Окончено
UD
Брэндон Ройвал

«Я не непобедим. Совсем наоборот. Чувствую, что меня можно победить, и именно поэтому я так усердно работаю. Я предан своему делу. Я продолжаю работать над собой здесь и сейчас и не хочу ничего оставлять на потом», — сказал Топурия во время пресс-конференции после турнира UFC 317.

Напомним, Топурия победил Оливейру нокаутом в первом раунде и стал первым в истории промоушена чемпионом в двух весовых категориях, у которого нет поражений в послужном списке.

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