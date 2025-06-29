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Бивол, Фьюри, Джошуа и Кроуфорд посетят вечер бокса в Стамбуле

Бивол, Фьюри, Джошуа и Кроуфорд посетят вечер бокса в Стамбуле
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Бывшие чемпионы мира в супертяжёлом весе британцы Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа, бывший абсолютный чемпион мира в двух весовых категориях Теренс Кроуфорд и действующий обладатель титулов WBA, IBF и WBO в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол появятся в роли почётных гостей на вечере бокса IBA.Pro 7, который пройдёт 2 июля в Стамбуле.

Кроме этого, из рингсайда за поединками будут наблюдать экс-чемпион мира в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв, бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Шеннон Бриггс и один из рейтинговых британских супертяжеловесов Дерек Чисора.

Напомним, в главном событии этого боксёрского вечера олимпийский чемпион, а также обладатель временного титула чемпиона мира по версии WBA во втором полулёгком весе Альберт Батыргазиев проведёт поединок против британца Джеймса Диккенса.

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