Джошуа Ван и Брэндон Ройвал установили рекорд по количеству нанесённых ударов

Бойцы наилегчайшего дивизиона UFC Джошуа Ван и Брэндон Ройвал нанесли рекордное количество ударов во время своего поединка, который состоялся на турнире UFC 317 в Лас-Вегасе (США).

Ройвал нанёс 467 ударов (из которых в цель попали 215) — это означает, что он наносил удар каждые 1,92 секунды на протяжении всех отведённых трёх пятиминутных раундов, что является ещё одним личным рекордом.

Ван за время боя успел нанести 305 ударов (204 попали в цель). В сумме бойцы нанесли 772 удара на двоих, что также является рекордом.

Напомним, Ван победил Ройвала единогласным решением судей по итогам трёх раундов противостояния.