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Конор Макгрегор прокомментировал победу Илии Топурии на турнире UFC 317

Конор Макгрегор прокомментировал победу Илии Топурии на турнире UFC 317
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Звёздный боец UFC Конор Макгрегор отреагировал на победу новоиспечённого чемпиона UFC в лёгком весе Илии Топурии над экс-чемпионом в этом весе Чарльзом Оливейрой на турнире UFC 317, который прошёл в ночь с 28 на 29 июня в Лас-Вегасе (США).

UFC 2025. UFC 317, Лас-Вегас, США
Брэндон Ройвал — Джошуа Ван (W)
29 июня 2025, воскресенье. 06:00 МСК
Джошуа Ван
Окончено
UD
Брэндон Ройвал

«Поздравляю с завоеванием моих старых титулов, Илия! Этот парень сказал, что тоже положит свои яйца на голову Пэдди, ха-ха, честная игра.

Это был хороший бой в лёгким дивизионе. UFC вернулся или всё ещё чего-то не хватает? Три нокаута подряд — это очень хорошо. Никто не может игнорировать нокаут. Мне это нравится.

Чарльзу, конечно, не повезло. Но стили делают бои! Ты потрясающий и легендарный боец ​​UFC. Отдохни», — написал Макгрегор на своей странице в социальной сети.

Топурия победил Оливейру нокаутом в первом раунде и стал чемпионом уже во второй по счёту весовой категории.

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