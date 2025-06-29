Конор Макгрегор прокомментировал победу Илии Топурии на турнире UFC 317

Звёздный боец UFC Конор Макгрегор отреагировал на победу новоиспечённого чемпиона UFC в лёгком весе Илии Топурии над экс-чемпионом в этом весе Чарльзом Оливейрой на турнире UFC 317, который прошёл в ночь с 28 на 29 июня в Лас-Вегасе (США).

«Поздравляю с завоеванием моих старых титулов, Илия! Этот парень сказал, что тоже положит свои яйца на голову Пэдди, ха-ха, честная игра.

Это был хороший бой в лёгким дивизионе. UFC вернулся или всё ещё чего-то не хватает? Три нокаута подряд — это очень хорошо. Никто не может игнорировать нокаут. Мне это нравится.

Чарльзу, конечно, не повезло. Но стили делают бои! Ты потрясающий и легендарный боец ​​UFC. Отдохни», — написал Макгрегор на своей странице в социальной сети.

Топурия победил Оливейру нокаутом в первом раунде и стал чемпионом уже во второй по счёту весовой категории.