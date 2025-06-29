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Икрам Алискеров не сможет выступить на UFC 318

Икрам Алискеров не сможет выступить на UFC 318
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Российский средневес UFC Икрам Алискеров не сможет провести бой с бразильцем Бруно Феррейрой на турнире UFC 318, который пройдёт 19 июля в Новом Орлеане (Луизиана, США).

Как сообщает Krazy Kev MMA, Алискеров получил травму и теперь планирует возвращение в октагон на октябрь 2025 года.

Напомним, Алискеров свой последний бой проводил в апреле 2025 года на турнире UFC on ESPN 66, где он победил техническим нокаутом в первом раунде Андре Муниза.

Послужной список Алискерова состоит из 18 поединков. На его счету 16 побед (12 досрочно) при всего двух поражениях. Под эгидой UFC Икрам выступает с 2023 года, попав туда через селекционный проект Dana White's Contender Series.

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