Икрам Алискеров не сможет выступить на UFC 318

Российский средневес UFC Икрам Алискеров не сможет провести бой с бразильцем Бруно Феррейрой на турнире UFC 318, который пройдёт 19 июля в Новом Орлеане (Луизиана, США).

Как сообщает Krazy Kev MMA, Алискеров получил травму и теперь планирует возвращение в октагон на октябрь 2025 года.

Напомним, Алискеров свой последний бой проводил в апреле 2025 года на турнире UFC on ESPN 66, где он победил техническим нокаутом в первом раунде Андре Муниза.

Послужной список Алискерова состоит из 18 поединков. На его счету 16 побед (12 досрочно) при всего двух поражениях. Под эгидой UFC Икрам выступает с 2023 года, попав туда через селекционный проект Dana White's Contender Series.