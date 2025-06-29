Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Пэдди Пимблетт рассказал, о чём они успели поговорить с Топурией в октагоне

Пэдди Пимблетт рассказал, о чём они успели поговорить с Топурией в октагоне
Комментарии

Популярный британский легковес UFC Пэдди Пимблетт рассчитывает получить титульный поединок с действующим обладателем пояса UFC в лёгком дивизионе Илией Топурией, и после того, как поднялся в октагон на турнире UFC 317 в Лас-Вегасе и провёл с ним дуэль взглядов, он продолжает атаковать чемпиона провокационными комментариями.

«Илия сказал мне в октагоне, что он собирается прикончить меня, но этого не будет. Он знает, что не сможет меня нокаутировать. Я поставлю эту маленькую задницу на её место. Запомните это!» — приводит слова Пимблетта AS.

Напомним, Топурия успешно дебютировал в лёгком весе, победив нокаутом в первом раунде экс-чемпиона UFC Чарльза Оливейру.

Материалы по теме
Топурия — чемпион UFC в лёгком весе! Снова нокаутировал легенду
Топурия — чемпион UFC в лёгком весе! Снова нокаутировал легенду
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android