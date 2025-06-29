Пэдди Пимблетт рассказал, о чём они успели поговорить с Топурией в октагоне

Популярный британский легковес UFC Пэдди Пимблетт рассчитывает получить титульный поединок с действующим обладателем пояса UFC в лёгком дивизионе Илией Топурией, и после того, как поднялся в октагон на турнире UFC 317 в Лас-Вегасе и провёл с ним дуэль взглядов, он продолжает атаковать чемпиона провокационными комментариями.

«Илия сказал мне в октагоне, что он собирается прикончить меня, но этого не будет. Он знает, что не сможет меня нокаутировать. Я поставлю эту маленькую задницу на её место. Запомните это!» — приводит слова Пимблетта AS.

Напомним, Топурия успешно дебютировал в лёгком весе, победив нокаутом в первом раунде экс-чемпиона UFC Чарльза Оливейру.