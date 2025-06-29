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Дана Уайт высказался о перспективах титульного боя для Джастина Гэтжи

Дана Уайт высказался о перспективах титульного боя для Джастина Гэтжи
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Президент UFC Дана Уайт дал комментарий по поводу потенциального титульного поединка для одного из топовых бойцов лёгкой весовой категории UFC Джастина Гэтжи, который ранее заявлял о намерении добиваться боя с победителем противостояния между Илией Топурией и Чарльзом Оливейрой.

UFC 2025. UFC 317, Лас-Вегас, США
Илия Топурия (W) — Чарльз Оливейра
29 июня 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Илия Топурия
Окончено
KO
Чарльз Оливейра

«Мы любим Джастина Гэтжи, он один из самых ярких бойцов в истории компании, но если ты думаешь о завершении карьеры, значит, ты должен завершить. «Дайте мне титульный бой или я завершу карьеру» — это звучит безумно», — сказал Уайт во время пресс-конференции после турнира UFC 317.

Напомним, в ночь с 28 на 29 июня в Лас-Вегасе (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 317, где в главном событии шоу Топурия победил Оливейру нокаутом в первом раунде и стал новым чемпионом UFC в лёгком дивизионе.

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