Брэндон Ройвал получит гонорар победителя за проигранный бой Джошуа Вану

32-летний американский боец наилегчайшего дивизиона UFC Брэндон Ройвал получит гонорар победителя, несмотря на поражение в поединке с представителем Мьянмы Джошуа Ваном. Об этом заявил президент UFC Дана Уайт во время пресс-конференции после турнира UFC 317.

«Этот парень получит гонорар победителя. Да, он проиграл бой, но мы обязаны ему за это шоу, которое он показал в клетке. Я считаю, что у него было победное выступление, поэтому мы обязательно наградим его за это», — сказал Уайт.

Напомним, Ройвал потерпел поражение единогласным решением судей от Вана по итогам трёх раундов поединка в основном карде турнира UFC 317, который проходил в ночь с 28 на 29 июня в Лас-Вегасе.