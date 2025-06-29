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Брэндон Ройвал получит гонорар победителя за проигранный бой Джошуа Вану

Брэндон Ройвал получит гонорар победителя за проигранный бой Джошуа Вану
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32-летний американский боец наилегчайшего дивизиона UFC Брэндон Ройвал получит гонорар победителя, несмотря на поражение в поединке с представителем Мьянмы Джошуа Ваном. Об этом заявил президент UFC Дана Уайт во время пресс-конференции после турнира UFC 317.

UFC 2025. UFC 317, Лас-Вегас, США
Брэндон Ройвал — Джошуа Ван (W)
29 июня 2025, воскресенье. 06:00 МСК
Джошуа Ван
Окончено
UD
Брэндон Ройвал

«Этот парень получит гонорар победителя. Да, он проиграл бой, но мы обязаны ему за это шоу, которое он показал в клетке. Я считаю, что у него было победное выступление, поэтому мы обязательно наградим его за это», — сказал Уайт.

Напомним, Ройвал потерпел поражение единогласным решением судей от Вана по итогам трёх раундов поединка в основном карде турнира UFC 317, который проходил в ночь с 28 на 29 июня в Лас-Вегасе.

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