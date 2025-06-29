Опубликованы судейские записки боя Джейка Пола с Хулио Сезаром Чавесом-младшим

В ночь с 28 на 29 июня в Анахайме прошёл большой вечер профессионального бокса, в главном событии которого популярный блогер, а также профессиональный боксёр Джейк Пол провёл 10-раундовый поединок против экс-чемпиона мира в среднем весе Хулио Сезара Чавеса-младшего и одержал победу единогласным решением судей по итогам 10 раундов противостояния.

«Чемпионат» предлагаем вам ознакомиться с судейскими протоколами этого поединка, опубликованными телеканалом DAZN на своей странице в социальной сети.

Фото: DAZN

Напомним, предыдущий поединок Пола состоялся в ноябре 2024 года, где он также единогласным решением судей победил легендарного 58-летнего Майка Тайсона.