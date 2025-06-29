Дана Уайт: Топурия — настоящая, новая звезда UFC

Президент UFC Дана Уайт лестно высказался в адрес новоиспечённого чемпиона UFC в лёгком весе Илии Топурии, который одержал уверенную победу нокаутом в первом раунде над экс-чемпионом этого дивизиона Чарльзом Оливейрой в главном событии турнира UFC 317, который проходил в ночь с 28 на 29 июня в Лас-Вегасе (США).

«Топурия — настоящая, новая звезда UFC. Выйти и сказать, что именно ты собираешься сделать, и пойти и сделать это так, как он, — это впечатляет», — сказал Уайт во время пресс-конференции после турнира UFC 317.

Топурия стал чемпионом UFC уже во второй весовой категории. Для него этот бой был дебютным в лёгком дивизионе.