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Александр Пантожа готов провести бой с Джошуа Ваном

Александр Пантожа готов провести бой с Джошуа Ваном
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Чемпион UFC в наилегчайшем весе Александр Пантожа, воодушевлённый очередной защитой своего титула на турнире UFC 317 в Лас-Вегасе в бою против Кая Кара-Франса, заявил о готовности провести следующий поединок против Джошуа Вана, который завоевал статус претендента в рамках этого же шоу.

UFC 2025. UFC 317, Лас-Вегас, США
Александр Пантожа (W) — Кай Кара-Франс
29 июня 2025, воскресенье. 06:30 МСК
Александр Пантожа
Окончено
SUB
Кай Кара-Франс

«Где Джошуа? Заведите его сюда. Он скромный парень, он заслужил бой за пояс следующим», — сказал Пантожа в прямом эфире сразу после боя на UFC 317.

Пантожа победил Кара-Франса удушающим приёмом в третьем раунде, а Ван одержал победу единогласным решением судей над Брэндоном Ройвалом. Поединок Вана и Ройвала был признан лучшим боем вечера.

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