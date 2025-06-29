Александр Пантожа готов провести бой с Джошуа Ваном

Чемпион UFC в наилегчайшем весе Александр Пантожа, воодушевлённый очередной защитой своего титула на турнире UFC 317 в Лас-Вегасе в бою против Кая Кара-Франса, заявил о готовности провести следующий поединок против Джошуа Вана, который завоевал статус претендента в рамках этого же шоу.

«Где Джошуа? Заведите его сюда. Он скромный парень, он заслужил бой за пояс следующим», — сказал Пантожа в прямом эфире сразу после боя на UFC 317.

Пантожа победил Кара-Франса удушающим приёмом в третьем раунде, а Ван одержал победу единогласным решением судей над Брэндоном Ройвалом. Поединок Вана и Ройвала был признан лучшим боем вечера.