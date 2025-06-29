Пэдди Пимблетт: хотел бы избить Топурию и финишировать его за минуту до конца боя

30-летний топовый английский боец UFC, выступающий в категории до 70 кг, Пэдди Пимблетт объяснил, почему именно он должен стать следующим соперником 28-летнего чемпиона UFC в лёгком весе, непобеждённого испано-грузина Илии Топурии.

«У нас с Илией есть история. Вам даже не нужно продавать наш бой. Он сам продаст себя, есть два человека, которые реально ненавидят друг друга. Всё по-настоящему. Мы не видели такого со времён Хабиба и Конора. Два человека, которые реально ненавидят друг друга. Я правда испытываю ненависть к Топурии. Даже не стал бы финишировать его быстро. Я бы сделал это за минуту до конца боя после того, как уже 700 раз прошёлся по нему локтями. Хотел бы избить его», — приводит слова Пимблетта аккаунт Red Corner MMA в социальной сети X (ранее Twitter)