«Дивизиону нужна новая кровь». Топурия заявил, что не заинтересован в бою с Гэтжи

28-летний обладатель чемпионского титула UFC в лёгком весе, непобеждённый испано-грузин Илия Топурия не заинтересован в поединке с бывшим претендентом на титул UFC в категории до 70 кг американцем Джастином Гэтжи.

«Бой с Джастином Гэтжи? Не думаю, что наше противостояние будет захватывающим для фанатов. Дивизиону нужна новая кровь. Нам необходимы новые бойцы, которые будут более голодными, чем парни, к которым мы привыкли», — приводит слова Топурии аккаунт Championship Rounds в социальной сети X (ранее Twitter).

Отметим, что ранее Матадор неоднократно говорил, что именно Джастин больше остальных бойцов в лёгком весе заслуживает драться с ним за титул.