Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Топурия: Царукян выглядел испуганным. Он делает вес, когда знает, что не будет драться

Топурия: Царукян выглядел испуганным. Он делает вес, когда знает, что не будет драться
Комментарии

28-летний обладатель чемпионского титула UFC в лёгком весе, непобеждённый испано-грузин Илия Топурия считает, что первый номер рейтинга UFC в категории до 70 кг, который представляет Россию и Армению, Арман Царукян был шокирован его победой нокаутом в бою с бразильцем Чарльзом Оливейрой. Их бой состоялся сегодня на турнире UFC 317.

UFC 2025. UFC 317, Лас-Вегас, США
Илия Топурия (W) — Чарльз Оливейра
29 июня 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Илия Топурия
Окончено
KO
Чарльз Оливейра

«Арман выглядел испуганным [когда увидел, как я нокаутировал Чарльза]. Вы могли видеть шок на его лице. В тот момент он подумал: «Благослови бог Чарльза, что он серьёзно не пострадал, поскольку на его месте мог бы быть я». Царукян всегда делает вес, когда знает, что не будет драться», — приводит слова Топурии аккаунт Red Corner MMA в социальной сети X (ранее Twitter).

Материалы по теме
Топурия — реальная угроза. В лёгком весе его не остановит никто
Топурия — реальная угроза. В лёгком весе его не остановит никто
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android