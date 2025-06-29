Топурия: Царукян выглядел испуганным. Он делает вес, когда знает, что не будет драться

28-летний обладатель чемпионского титула UFC в лёгком весе, непобеждённый испано-грузин Илия Топурия считает, что первый номер рейтинга UFC в категории до 70 кг, который представляет Россию и Армению, Арман Царукян был шокирован его победой нокаутом в бою с бразильцем Чарльзом Оливейрой. Их бой состоялся сегодня на турнире UFC 317.

«Арман выглядел испуганным [когда увидел, как я нокаутировал Чарльза]. Вы могли видеть шок на его лице. В тот момент он подумал: «Благослови бог Чарльза, что он серьёзно не пострадал, поскольку на его месте мог бы быть я». Царукян всегда делает вес, когда знает, что не будет драться», — приводит слова Топурии аккаунт Red Corner MMA в социальной сети X (ранее Twitter).