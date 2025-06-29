Президент UFC Уайт ответил, будет ли Царукян следующим соперником Илии Топурии

Президент UFC Дана Уайт отверг предположение, что первый номер рейтинга UFC в категории до 70 кг, который представляет Россию и Армению, Арман Царукян станет следующим соперником 28-летнего чемпиона UFC в лёгком весе, непобеждённого испано-грузина Илии Топурии.

«Вернётся ли Царукян в титульную гонку? У Армана была возможность подраться за пояс, а он не сделал вес. Хуже этого облажаться нельзя. Но Царукян исправляется. На этом турнире он за пояс не дрался, но страховал главное событие и успешно прошёл взвешивание. Это определённо шаг в нужном направлении», — сказал Уайт на пресс-конференции после турнира UFC 317.