«Слава богу, что он не принял мой вызов». Шон О'Мэлли — о победе Илии Топурии нокаутом

30-летний бывший обладатель чемпионского титула UFC в легчайшей весовой категории (до 61 кг) американец Шон О'Мэлли оказался шокирован победой нокаутом 28-летнего испано-грузина Илии Топурии в бою с 35-летним бразильцем Чарльзом Оливейрой за звание чемпиона UFC в лёгком весе.

«Чёрт! Бой Ислама против Топурии должен состояться. Если Махачев победит Делла Маддалену, то надо будет сделать бой между Исламом и Илией в полусреднем весе. Это было бы безумно. Топурию можно считать одним из величайших, поскольку он нокаутировал Волкановски, Холлоуэя и Оливейру.

Этот парень на одном уровне с Джоном Джонсом. Он чёртова суперзвезда. Слава богу, что этот парень не принял мой вызов», — сказал О'Мэлли в видео, которое было опубликовано на его YouTube-канале.