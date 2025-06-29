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«Я видел страх в его глазах». Илия Топурия уверен, что Пимблетт боится драться с ним

«Я видел страх в его глазах». Илия Топурия уверен, что Пимблетт боится драться с ним
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28-летний обладатель чемпионского титула UFC в лёгком весе, непобеждённый испано-грузин Илия Топурия утверждает, что 30-летний топовый английский боец UFC, выступающий в категории до 70 кг, Пэдди Пимблетт на самом деле не хочет драться с ним.

«Пэдди — это опасный толстячок. Видел страх в его глазах [когда у нас была битва взглядов]. Пэдди в тот момент подумал: «Какого чёрта я здесь делаю? Почему не пошёл учиться в университет, почему не выбрал какую-то другую деятельность в жизни?» — приводит слова Топурии аккаунт Championship Rounds в социальной сети X (ранее Twitter).

Ранее Топурия заявил, что не заинтересован в бое с Гэтжи.

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