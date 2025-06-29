Илия Топурия: реванш с Волкановски? Нет-нет-нет, мы не должны так поступать с ним

28-летний обладатель титула UFC в лёгком весе, непобеждённый испано-грузин Илия Топурия отреагировал на идею провести реванш с действующим чемпионом UFC в полулёгком весе австралийцем Александром Волкановски.

«Хотел бы я провести реванш с Волкановски в лёгком весе? Нет-нет-нет, мы не должны так поступать с ним (улыбается)», — приводит слова Топурии аккаунт Championship Rounds в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, Топурия разделил октагон с Волкановски на турнире UFC 298, который состоялся 18 февраля в Анахайме (штат Калифорния, США). Поединок завершился победой испано-грузинского атлета нокаутом во втором раунде.