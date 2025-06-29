Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Видео: О'Мэлли оказался шокирован победой Топурии нокаутом в бою с Оливейрой на UFC 317

Видео: О'Мэлли оказался шокирован победой Топурии нокаутом в бою с Оливейрой на UFC 317
Комментарии

30-летний бывший обладатель чемпионского титула UFC в легчайшей весовой категории (до 61 кг) американец Шон О'Мэлли был ошеломлён победой нокаутом 28-летнего испано-грузина Илии Топурии в бою с 35-летним бразильцем Чарльзом Оливейрой за звание чемпиона UFC в лёгком весе. Их поединок стал главным событием турнира UFC 317, который состоялся сегодня, 29 июня, в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

UFC 2025. UFC 317, Лас-Вегас, США
Илия Топурия (W) — Чарльз Оливейра
29 июня 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Илия Топурия
Окончено
KO
Чарльз Оливейра

Напомним, для Матадора эта победа стала 17-й в карьере в смешанных единоборствах и девятой — в UFC. Также отметим, что Илия до сих пор остаётся непобеждённым.

Ранее Илия Топурия выразил уверенность, что Пэдди Пимблетт боится драться с ним.

Материалы по теме
«Я видел страх в его глазах». Илия Топурия уверен, что Пимблетт боится драться с ним
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android