Видео: О'Мэлли оказался шокирован победой Топурии нокаутом в бою с Оливейрой на UFC 317

30-летний бывший обладатель чемпионского титула UFC в легчайшей весовой категории (до 61 кг) американец Шон О'Мэлли был ошеломлён победой нокаутом 28-летнего испано-грузина Илии Топурии в бою с 35-летним бразильцем Чарльзом Оливейрой за звание чемпиона UFC в лёгком весе. Их поединок стал главным событием турнира UFC 317, который состоялся сегодня, 29 июня, в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

Напомним, для Матадора эта победа стала 17-й в карьере в смешанных единоборствах и девятой — в UFC. Также отметим, что Илия до сих пор остаётся непобеждённым.

Ранее Илия Топурия выразил уверенность, что Пэдди Пимблетт боится драться с ним.