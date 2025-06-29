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«Уровень финала ЛЧ». Чемпион UFC Топурия — о возможном бое с Пэдди Пимблеттом в Испании

«Уровень финала ЛЧ». Чемпион UFC Топурия — о возможном бое с Пэдди Пимблеттом в Испании
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28-летний обладатель чемпионского титула UFC в лёгком весе, непобеждённый испано-грузин Илия Топурия поделился мнением о том, насколько масштабным был бы его потенциальный бой с 30-летним топовым английском бойцом UFC, выступающем в категории до 70 кг, Пэдди Пимблеттом, если бы он состоялся на легендарном стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Испании.

«Турнир UFC в Испании неизбежно случится. Будет здорово провести бой с Пимблеттом на «Сантьяго Бернабеу». И это мероприятие будет уровня финала Лиги чемпионов. Просто представьте, сколько людей из Испании, Грузии, Великобритании приедут на наш поединок.

Будет ли наш бой величайшим в истории? Не хочу принижать другие поединки, которые имеют такой статус. Но наше противостояние было бы потрясающим», — приводит слова Топурии портал MMA Mania.

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Комментарии
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