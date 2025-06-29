Анкалаев сообщил, с кем планирует подраться в следующем бою. Это не Прохазка и не Перейра

33-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в полутяжёлом весе россиянин Магомед Анкалаев сообщил, что готов провести первую защиту пояса против 34-летнего новозеландца Карлоса Ульберга, который в данный момент занимает третье место в рейтинге UFC в категории до 93 кг.

«Последние новости. Алекс хочет снова побиться со мной во время Рамадана, говоря, что ему нужно больше времени [для подготовки]. А другому клоуну нужно сделать домашнее задание. Позвольте мне сразиться с Карлосом Ульбергом. Думаю, он опаснее их всех», — написал Анкалаев на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).