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Анкалаев сообщил, с кем планирует подраться в следующем бою. Это не Прохазка и не Перейра

Анкалаев сообщил, с кем планирует подраться в следующем бою. Это не Прохазка и не Перейра
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33-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в полутяжёлом весе россиянин Магомед Анкалаев сообщил, что готов провести первую защиту пояса против 34-летнего новозеландца Карлоса Ульберга, который в данный момент занимает третье место в рейтинге UFC в категории до 93 кг.

«Последние новости. Алекс хочет снова побиться со мной во время Рамадана, говоря, что ему нужно больше времени [для подготовки]. А другому клоуну нужно сделать домашнее задание. Позвольте мне сразиться с Карлосом Ульбергом. Думаю, он опаснее их всех», — написал Анкалаев на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

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