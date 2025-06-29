Почти 200 кикбоксерам из России и Беларуси запретили въезд в Молдавию

Власти Молдавии запретили въезд в страну почти 200 кикбоксерам из России и Беларуси. Об этом сообщила Федерация кикбоксинга России в телеграм-канале.

Причиной данного решения называется то, что спортсмены «несут повышенные риски для национальной безопасности» Молдавии.

«ФКР получила официальное письмо от посольства РФ в Республике Молдавия с подтверждением причин отмены чемпионата Европы среди взрослых, запланированного на 22–27 июня в Кишинёве. Молдавские власти признали турнир «противоречащим общественным интересам» и обвинили российскую делегацию в «угрозе нацбезопасности», — сказано в пресс-релизе ФКР.