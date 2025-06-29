Тренер Махачева назвал единственного бойца, который способен дать конкурентный бой Топурии

Основатель зала AKA Хавьер Мендес, являющийся также тренером лидера рейтинга лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории россиянина Ислама Махачева, назвал единственного бойца в лёгком весе, который способен дать конкурентный бой чемпиону UFC в дивизионе до 70 кг испано-грузину Илии Топурии.

«Арман Царукян — тот, кто доставит Илии больше всего проблем [среди остальных легковесов], поскольку этот парень не будет драться с ним в стойке. Его целью будет превратить поединок с Топурией в грэпплинг-войну. Сможет ли Илия выдержать непрерывные переводы от Армана? Могу сказать, что для него это будет испытанием.

Просто посмотрите, что он сделал с Чарльзом. Тот попытался его перевести, но Топурия смог контратаковать его в воздухе [и оказаться сверху]», — приводит слова Мендеса аккаунт Red Corner MMA в социальной сети X (ранее Twitter).