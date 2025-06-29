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Тренер Махачева назвал единственного бойца, который способен дать конкурентный бой Топурии

Тренер Махачева назвал единственного бойца, который способен дать конкурентный бой Топурии
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Основатель зала AKA Хавьер Мендес, являющийся также тренером лидера рейтинга лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории россиянина Ислама Махачева, назвал единственного бойца в лёгком весе, который способен дать конкурентный бой чемпиону UFC в дивизионе до 70 кг испано-грузину Илии Топурии.

«Арман Царукян — тот, кто доставит Илии больше всего проблем [среди остальных легковесов], поскольку этот парень не будет драться с ним в стойке. Его целью будет превратить поединок с Топурией в грэпплинг-войну. Сможет ли Илия выдержать непрерывные переводы от Армана? Могу сказать, что для него это будет испытанием.

Просто посмотрите, что он сделал с Чарльзом. Тот попытался его перевести, но Топурия смог контратаковать его в воздухе [и оказаться сверху]», — приводит слова Мендеса аккаунт Red Corner MMA в социальной сети X (ранее Twitter).

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