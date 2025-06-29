Результаты шоу WWE Night of Champions. Последний бой в истории между Синой и СМ Панком

В субботу, 28 июня, на арене «Кингдом Арена» в Рияде, Саудовская Аравия, состоялось очередное крупное Premium Live Event (PLE) шоу популярного реслинг-промоушена World Wrestling Entertainment (WWE) под названием Night of Champions.

WWE Night of Champions — 2025. Результаты шоу:

1. Коди Роудс победил Рэнди Ортона и стал новым «Королём ринга». На шоу SummerSlam в августе Роудс встретится в чемпионском матче с Джоном Синой.

Ортон проводит финишер «РКО» на Роудсе Фото: wwe.com

2. Риа Рипли одержала верх над Ракель Родригес в матче по правилам «уличная драка». По ходу поединка вмешивалась Роксана Перес, но не смогла помочь Ракель.

Рипли проводит «дропкик» Родригес Фото: wwe.com

3. Сэми Зайн победил Карриона Кросса.

Зейн после победы над Кроссом Фото: wwe.com

4. Соло Сикоа при помощи Джей Си Матео, вернувшегося Тонга Лоа и новичка компании Тала Тонга стал новым обладателем чемпионского пояса США, выйдя победителем из боя с Джейкобом Фату.

Новичок Тала Тонга (слева) и Фату Фото: wwe.com

5. Джейд Каргилл победила Аску и стала новой «Королевой ринга».

Аска проводит «мисл дропкик» Каргилл Фото: wwe.com

6. Джон Сина защитил неоспоримое чемпионство WWE в поединке с СМ Панком. По ходу боя в него вмешался Сет Роллинс, обладающий чемоданчиком MITB, дающим право устроить титульный поединок в любое время в любом месте. Роллинс вместе со своей группировкой, состоящей из Брона Брейкера и Бронсона Рида, не смогли реализовать чемоданчик и помешали Панку стать чемпионом. В конце матча Сет ударил Панка по голове чемоданчиком и провёл финишер «кёрб стомп».

Роллин проводит атаку чемоданчиком Фото: wwe.com

После шоу директор по контенту WWE Пол «Трипл Эйч» Левек заявил, что Панк и Сина больше не встретятся на ринге.

Фото: wwe.com