Александр Волков: на реванш с Ганом вышел с травмой колена и искренне считаю, что победил

Третий номер рейтинга UFC в тяжёлом весе россиянин Александр Волков по-прежнему считает, что победил в реванше бывшего временного чемпиона UFC в категории до 120 кг француза Сириля Гана. Их бой состоялся на UFC 310 и завершился победой Гана раздельным решением судей.

«У меня была очень сложная подготовка к Гану. Я вышел с травмой колена, психологических много сложностей прошёл. И искренне считаю, что выиграл бой. Был уверен в этом, как и Сириль. Но судьи решили иначе.

Там одна судья была, которая часто выносит спорные решения в штате Невада. Апелляция могла бы сработать, если бы она сама признала ошибку, но там такие последствия… со всех сторон. Выплаты букмекеров… А моя карьера для неё не так дорога», — сказал Волков в интервью на YouTube-канале adam zubayraev.