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Александр Волков: на реванш с Ганом вышел с травмой колена и искренне считаю, что победил

Александр Волков: на реванш с Ганом вышел с травмой колена и искренне считаю, что победил
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Третий номер рейтинга UFC в тяжёлом весе россиянин Александр Волков по-прежнему считает, что победил в реванше бывшего временного чемпиона UFC в категории до 120 кг француза Сириля Гана. Их бой состоялся на UFC 310 и завершился победой Гана раздельным решением судей.

UFC 2024. UFC 310, Лас-Вегас, США
Сириль Ган (W) — Александр Волков
08 декабря 2024, воскресенье. 07:15 МСК
Сириль Ган
Окончено
SD
Александр Волков

«У меня была очень сложная подготовка к Гану. Я вышел с травмой колена, психологических много сложностей прошёл. И искренне считаю, что выиграл бой. Был уверен в этом, как и Сириль. Но судьи решили иначе.

Там одна судья была, которая часто выносит спорные решения в штате Невада. Апелляция могла бы сработать, если бы она сама признала ошибку, но там такие последствия… со всех сторон. Выплаты букмекеров… А моя карьера для неё не так дорога», — сказал Волков в интервью на YouTube-канале adam zubayraev.

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