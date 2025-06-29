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«Ты маленький придурок». Пимблетт оставил послание Царукяну

«Ты маленький придурок». Пимблетт оставил послание Царукяну
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30-летний топовый английский боец UFC, выступающий в категории до 70 кг, Пэдди Пимблетт оставил послание первому номеру рейтинга UFC в лёгком весе, который представляет Россию и Армению, Арману Царукяну.

«Царукян, ты можешь опять пойти и стать запасным бойцом. Ты маленький придурок», — приводит слова Пимблетта портал MMA Fighting.

Напомним, Пимблетт дебютировал в североамериканской организации в марте 2022 года. С тех пор английский боец не потерпел ни одного поражения и к настоящему моменту идёт на серии из семи побед, которая является второй самой длительной серией в его категории. Больше побед подряд в лёгком весе только у Ислама Махачева.

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