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Макс Холлоуэй: Порье отнял у меня ноль, а я заберу победу у него в его прощальном бою

Макс Холлоуэй: Порье отнял у меня ноль, а я заберу победу у него в его прощальном бою
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33-летний обладатель титула BMF американец Макс Холлоуэй оставил обещание фанатам перед третьим поединком с бывшим временным чемпионом UFC в лёгком весе соотечественником Дастином Порье. Их встреча станет главным событием турнира UFC 318, который состоится 20 июля в Новом Орлеане (штат Луизиана, США).

UFC 2025. UFC 318, Новый Орлеан, США
Макс Холлоуэй — Дастин Порье
20 июля 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Макс Холлоуэй
Не началось
Дастин Порье

«Дастин отнял у меня ноль в графе поражений, а затем прервал мою серию из 13 выигранных боёв. Поэтому я собираюсь забрать у него победу в его прощальном поединке в ММА», — приводит слова Холлоуэя аккаунт Championship Rounds в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, Порье и Холлоуэй ранее уже дважды дрались — на турнирах UFC 143 и UFC 236. В обоих боях победу одержал Бриллиант.

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