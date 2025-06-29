Макс Холлоуэй: Порье отнял у меня ноль, а я заберу победу у него в его прощальном бою

33-летний обладатель титула BMF американец Макс Холлоуэй оставил обещание фанатам перед третьим поединком с бывшим временным чемпионом UFC в лёгком весе соотечественником Дастином Порье. Их встреча станет главным событием турнира UFC 318, который состоится 20 июля в Новом Орлеане (штат Луизиана, США).

«Дастин отнял у меня ноль в графе поражений, а затем прервал мою серию из 13 выигранных боёв. Поэтому я собираюсь забрать у него победу в его прощальном поединке в ММА», — приводит слова Холлоуэя аккаунт Championship Rounds в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, Порье и Холлоуэй ранее уже дважды дрались — на турнирах UFC 143 и UFC 236. В обоих боях победу одержал Бриллиант.