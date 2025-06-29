«Пора уважать наилегчайший вес». Чемпион UFC Пантожа недоволен своим местом в рейтинге Р4Р

35-летний обладатель чемпионского титула UFC в наилегчайшем весе бразилец Александр Пантожа рассказал, что недоволен своим местом в рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий.

«[В рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий] Я должен занимать место перед Исламом Махачевым. Цифры не лгут — пять побед в титульных боях и восемь побед подряд в дивизионе. Единственный парень, которого я считаю лучше себя, это Ислам Махачев, поскольку у него есть всё те же цифры. Пора уважать наилегчайший вес», — приводит слова Пантожи аккаунт Red Corner MMA в социальной сети X (ранее Twitter).