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Россиянин Юрий Панфёров проведёт бой в предстоящем новом сезоне DWCS

Россиянин Юрий Панфёров проведёт бой в предстоящем новом сезоне DWCS
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Пресс-служба североамериканского промоушена Ultimate Fighting Championship (UFC) анонсировала кард первого турнира нового сезона реалити-шоу Претендентской серии Даны Уайта (Dana White's Contender Series), который пройдёт 12 августа.

Кард первого турнира нового сезона DWCS

Илиан Буафия (Франция, 6-0) — Нимиас Сантана (Бразилия, 7-2-1).
Тай Миллер (США, 3-3) — Джимми Драго (США, 7-2).
Дамиан Пинас (Аруба, 7-1) — Муртаза Талха (Бахрейн, 7-1).
Джордж Манго (Австралия, 7-0) — Рэдли да Силва (Канада, 7-1).

Также отметим, что на этом же ивенте должен провести поединок российский боец Юрий Панфёров (8-1). Однако его соперник к настоящему моменту неизвестен. Интересно и то, что Дамиан Пинас, проживающий на острове Аруба (Карибское море), выступает под прозвищем Бабаяга.

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