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Илия Топурия ответил, когда хочет провести следующий бой в UFC

Илия Топурия ответил, когда хочет провести следующий бой в UFC
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28-летний обладатель чемпионского титула UFC в лёгком весе, непобеждённый испано-грузин Илия Топурия готов провести ещё один поединок в североамериканском промоушене в конце 2025 года.

«Я буду готов выступить в конце года, если в UFC захотят сделать мне бой», — приводит слова Топурии портал MMA Mania.

В последнем поединке, который состоялся вчера, 29 июня, на турнире UFC 317 в Лас-Вегасе (штат Невада, США), Матадор разделил октагон с 35-летним бывшим обладателем чемпионского титула UFC в лёгком весе бразильцем Чарльзом Оливейрой. Бой завершился победой Илии нокаутом в первом раунде. Таким образом, он стал новым обладателем титула UFC в категории до 70 кг.

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