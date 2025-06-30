«Мы празднуем». Ислам Махачев отметил победу Илии Топурии хачапури и грузинским тархуном

33-летний бывший обладатель титула UFC в лёгком весе россиянин Ислам Махачев отметил победу испано-грузина Илии Топурии в бою с бразильцем Чарльзом Оливейрой за звание чемпиона UFC в лёгком весе хачапури и грузинским тархуном.

«Мы празднуем», — подписал фото Махачев, опубликовав его на своей странице в социальных сетях.

Фото: Из личного архива Махачева

Фото: Из личного архива Махачева

Бой между Топурией и Оливейрой стал главным событием турнира UFC 317, который прошёл в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Поединок завершился победой Илии нокаутом в первом раунде. Таким образом, он стал новым обладателем титула UFC в категории до 70 кг.

Для Матадора эта победа стала 17-й в карьере в смешанных единоборствах и девятой — в UFC. Также отметим, что Илия до сих пор остаётся непобеждённым.