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«Мы празднуем». Ислам Махачев отметил победу Илии Топурии хачапури и грузинским тархуном

«Мы празднуем». Ислам Махачев отметил победу Илии Топурии хачапури и грузинским тархуном
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33-летний бывший обладатель титула UFC в лёгком весе россиянин Ислам Махачев отметил победу испано-грузина Илии Топурии в бою с бразильцем Чарльзом Оливейрой за звание чемпиона UFC в лёгком весе хачапури и грузинским тархуном.

UFC 2025. UFC 317, Лас-Вегас, США
Илия Топурия (W) — Чарльз Оливейра
29 июня 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Илия Топурия
Окончено
KO
Чарльз Оливейра

«Мы празднуем», — подписал фото Махачев, опубликовав его на своей странице в социальных сетях.

Фото: Из личного архива Махачева

Фото: Из личного архива Махачева

Бой между Топурией и Оливейрой стал главным событием турнира UFC 317, который прошёл в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Поединок завершился победой Илии нокаутом в первом раунде. Таким образом, он стал новым обладателем титула UFC в категории до 70 кг.

Для Матадора эта победа стала 17-й в карьере в смешанных единоборствах и девятой — в UFC. Также отметим, что Илия до сих пор остаётся непобеждённым.

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