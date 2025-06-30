Оливейра опубликовал эмоциональный пост после нокаута от Топурии на UFC 317

Бывший чемпион UFC в лёгком весе бразилец Чарльз Оливейра опубликовал пост после своего поражения от новоиспечённого чемпиона UFC в лёгком дивизионе Илии Топурии в главном событии турнира UFC 317, который прошёл в ночь с 28 на 29 июня в Лас-Вегасе (Невада, США).

«Я много лет занимаюсь любимым делом. На этот раз всё сложилось не так, как нам хотелось, но это часть нашего спорта и воля Бога. Я в порядке, не считая нескольких швов. От всего сердца благодарю вас за энергию, поддержку и преданность. Я собираюсь вернуться домой, и посмотрим, что будет дальше», — написал Оливейра на своей странице в социальной сети.

Напомним, Оливейра проиграл Топурии нокаутом уже в первом раунде боя. Для Топурии этот поединок был первым в рамках лёгкой весовой категории.

Реакция О'Мэлли на победу Топурии нокаутом в бою с Оливейрой