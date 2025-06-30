«Достаёт кулаки, и люди просто падают». Гаджиев прокомментировал победу Топурии на UFC 317

Известный российский промоутер Камил Гаджиев прокомментировал победу грузина Илии Топурии в поединке с бразильцем Чарльзом Оливейрой.

Напомним, встреча бойцов состоялась на турнире UFC 317 в Лас-Вегасе (США) и завершилась победой Топурии нокаутом в первом раунде.

«Топурия превращается в абсолютно удивительного, запоминающегося и какого-то… феноменального нокаутёра. Человека, который в любой весовой категории достаёт свои тяжеленные кулаки, бьёт, и люди просто падают», — сказал Гаджиев на своём YouTube-канале.

Ранее Топурия ответил, когда хочет провести следующий бой в UFC.

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Реакция О'Мэлли на победу Топурии нокаутом в бою с Оливейрой: