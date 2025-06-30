Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Достаёт кулаки, и люди просто падают». Гаджиев прокомментировал победу Топурии на UFC 317

«Достаёт кулаки, и люди просто падают». Гаджиев прокомментировал победу Топурии на UFC 317
Комментарии

Известный российский промоутер Камил Гаджиев прокомментировал победу грузина Илии Топурии в поединке с бразильцем Чарльзом Оливейрой.

UFC 2025. UFC 317, Лас-Вегас, США
Илия Топурия (W) — Чарльз Оливейра
29 июня 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Илия Топурия
Окончено
KO
Чарльз Оливейра

Напомним, встреча бойцов состоялась на турнире UFC 317 в Лас-Вегасе (США) и завершилась победой Топурии нокаутом в первом раунде.

«Топурия превращается в абсолютно удивительного, запоминающегося и какого-то… феноменального нокаутёра. Человека, который в любой весовой категории достаёт свои тяжеленные кулаки, бьёт, и люди просто падают», — сказал Гаджиев на своём YouTube-канале.

Ранее Топурия ответил, когда хочет провести следующий бой в UFC.

Материалы по теме
Илия Топурия ответил, когда хочет провести следующий бой в UFC

Реакция О'Мэлли на победу Топурии нокаутом в бою с Оливейрой:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android