«Достаёт кулаки, и люди просто падают». Гаджиев прокомментировал победу Топурии на UFC 317
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Известный российский промоутер Камил Гаджиев прокомментировал победу грузина Илии Топурии в поединке с бразильцем Чарльзом Оливейрой.
UFC 2025. UFC 317, Лас-Вегас, США
Илия Топурия (W) — Чарльз Оливейра
29 июня 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Илия Топурия
Окончено
KO
Чарльз Оливейра
Напомним, встреча бойцов состоялась на турнире UFC 317 в Лас-Вегасе (США) и завершилась победой Топурии нокаутом в первом раунде.
«Топурия превращается в абсолютно удивительного, запоминающегося и какого-то… феноменального нокаутёра. Человека, который в любой весовой категории достаёт свои тяжеленные кулаки, бьёт, и люди просто падают», — сказал Гаджиев на своём YouTube-канале.
Ранее Топурия ответил, когда хочет провести следующий бой в UFC.
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Реакция О'Мэлли на победу Топурии нокаутом в бою с Оливейрой:
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