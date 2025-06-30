Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Шлеменко оценил перспективы Махачева в полусреднем весе UFC

Шлеменко оценил перспективы Махачева в полусреднем весе UFC
Комментарии

Экс-чемпион Bellator россиянин Александр Шлеменко высказался о переходе звезды UFC соотечественника Ислама Махачева в полусредний вес (до 77 кг).

«Мне кажется, Махачев сможет быть лучшим в полусреднем. Он был достаточно крупным бойцом для 70 кг. Для 77 кг он также немаленький. Поэтому у него есть всё, чтобы доказать свою состоятельность в новой категории. Уверен, он это сделает», — приводит слова Шлеменко издание «Советский спорт».

Напомним, ранее генеральный директор UFC Дана Уайт сообщил, что Махачев сразится за титул в полусреднем весе с австралийцем Джеком Делла Маддаленой во второй половине года.

Материалы по теме
Махачев ответил, как относится к возможному бою с Камару Усманом
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android