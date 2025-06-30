Шлеменко оценил перспективы Махачева в полусреднем весе UFC

Экс-чемпион Bellator россиянин Александр Шлеменко высказался о переходе звезды UFC соотечественника Ислама Махачева в полусредний вес (до 77 кг).

«Мне кажется, Махачев сможет быть лучшим в полусреднем. Он был достаточно крупным бойцом для 70 кг. Для 77 кг он также немаленький. Поэтому у него есть всё, чтобы доказать свою состоятельность в новой категории. Уверен, он это сделает», — приводит слова Шлеменко издание «Советский спорт».

Напомним, ранее генеральный директор UFC Дана Уайт сообщил, что Махачев сразится за титул в полусреднем весе с австралийцем Джеком Делла Маддаленой во второй половине года.