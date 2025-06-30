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Александр Волков дал прогноз на бой дю Плесси — Чимаев

Александр Волков дал прогноз на бой дю Плесси — Чимаев
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Третий номер рейтинга UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) россиянин Александр Волков поделился ожиданиями от поединка за титул организации в среднем весе (до 84 кг) между Дрикусом дю Плесси и Хамзатом Чимаевым, который состоится 17 августа на турнире UFC 319 в Чикаго (США).

«Интересно, как Хамзат будет проявлять себя в разных поединках. Всё-таки часто мы видим его одностороннюю работу. Мне кажется, у Чимаева будет преимущество в борьбе. Я просто верю, что Хамзат выиграет у дю Плесси», — сказал Волков в подкасте Адама Зубайраева.

Хамзату Чимаеву 30 лет. Уроженец Чеченской Республики дебютировал в UFC в 2020 году. В своём последнем бою на UFC 308 в октябре победил болевым приёмом в первом раунде австралийского экс-чемпиона Роберта Уиттакера.

Дрикусу дю Плесси 31 год. Южноафриканец дебютировал в UFC в 2020 году. В своем последнем бою на UFC 312 в феврале победил единогласным решением американского экс-чемпиона Шона Стрикленда.

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