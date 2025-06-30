Камил Гаджиев оценил вероятность организации боя Махачев — Топурия

Известный российский промоутер Камил Гаджиев высказался о потенциальном поединке между звёздами UFC россиянином Исламом Махачевым и грузином Илией Топурией.

«Где-то замаячил бой между Махачевым и Топурией в весовой категории 77 кг, но я не думаю, что это произойдёт скоро. Потому что Илия будет закрепляться в 70 кг, привыкать к этому весу, у него здесь есть громкие вызовы, давайте прямо скажем. Есть и Царукян, и Пимблетт. Здесь будут хорошие деньги. В это время Махачев дебютирует в 77 кг, посмотрим, что из этого получится», — сказал Гаджиев на своём YouTube-канале.

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