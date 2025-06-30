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«Вы его видели?» Волков объяснил, почему не хотел драться с Павловичем

«Вы его видели?» Волков объяснил, почему не хотел драться с Павловичем
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Третий номер рейтинга UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) россиянин Александр Волков рассказал об организации боя с соотечественником Сергеем Павловичем, состоявшемся в июне 2024 года.

«Я укладывал ребёнка спать, и тут мне звонок от моего тренера, американского. Говорит: «Слышал, у тебя бой с Павловичем». Я очень разволновался, если честно. Потому что Павлович… Вы видели Павловича? Я не очень хотел с ним драться.

Я сказал: «Не хочу». И мне утром менеджер перезвонил: «Да, предлагают бой с Павловичем в Саудовской Аравии». И, самое главное, вот что произошло. Дана Уайт сделал анонс. Анонс он сделал примерно так: зашёл к себе офис, увидел, что на стене написано «бои», и проанонсировал их. А это был черновик турнира. У них не было это согласовано ни со мной, ни с Сергеем Павловичем», — сказал Волков в подкасте Адама Зубайраева.

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