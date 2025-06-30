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В команде Царукяна сказали, что россиянину нужно сделать ради боя за титул UFC

В команде Царукяна сказали, что россиянину нужно сделать ради боя за титул UFC
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Саят Абдрахманов, менеджер Армана Царукяна, высказался о притязаниях российского бойца на титул UFC в легком весе (до 70 кг).

«В UFC ясно дали понять еще в январе, что Арману как минимум нужно одну победу одержать, чтобы вновь стать претендентом. С того момента ничего не поменялось, поэтому в планах провести бой с соперником из топ-10», — приводит слова Абдрахманова ТАСС.

Напомним, на минувшем турнире UFC 317 в Лас-Вегасе (США) новым обладателем титула в легком весе стал грузин Илия Топурия, нокаутировавший бразильского экс-чемпиона Чарльза Оливейру.

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