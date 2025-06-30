Ринат Фахретдинов выступит на турнире UFC в сентябре

Российский боец UFC Ринат Фахретдинов, выступающий в полусреднем весе (до 77 кг), подерётся на турнире организации, который состоится 6 сентября в Париже (Франция).

Соперником Фахретдинова станет швед Андреас Густафссон (8-2).

Ринату Фахретдинову 33 года. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2013 году, с 2022-го выступает в UFC. В своём последнем бою, состоявшемся на UFC 308 в октябре, Фахретдинов победил единогласным судейским решением бразильца Карлоса Лила.

Андреасу Густафссону 34 года. Шведский боец дебютировал в UFC в июне, на UFC 316 победив единогласным решением американца Хаоса Уильямса.