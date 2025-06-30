Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Ринат Фахретдинов выступит на турнире UFC в сентябре

Ринат Фахретдинов выступит на турнире UFC в сентябре
Комментарии

Российский боец UFC Ринат Фахретдинов, выступающий в полусреднем весе (до 77 кг), подерётся на турнире организации, который состоится 6 сентября в Париже (Франция).

Соперником Фахретдинова станет швед Андреас Густафссон (8-2).

Ринату Фахретдинову 33 года. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2013 году, с 2022-го выступает в UFC. В своём последнем бою, состоявшемся на UFC 308 в октябре, Фахретдинов победил единогласным судейским решением бразильца Карлоса Лила.

Андреасу Густафссону 34 года. Шведский боец дебютировал в UFC в июне, на UFC 316 победив единогласным решением американца Хаоса Уильямса.

Материалы по теме
Победа ценой здоровья? Фахретдинов победил бразильца в беспощадной рубке
Победа ценой здоровья? Фахретдинов победил бразильца в беспощадной рубке
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android