Пимблетт: Оливейра нервничал, когда выходил на бой с Топурией

Британский боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC Пэдди Пимблетт высказался о минувшем поединке за вакантный титул между грузином Илией Топурией и бразильцем Чарльзом Оливейрой.

Напомним, встреча бойцов состоялась на турнире UFC 317 в Лас-Вегасе (США) и завершилась победой Топурии нокаутом в первом раунде.

«Я сказал во время выхода Чарльза, что он выглядит нервным, тогда как Илия был очень спокоен. Думаю, это и имело значение в первом раунде. Думаю, если бы Чарльз прошёл первый раунд, всё сложилось бы иначе. Но, как все видели, он этого не сделал», — сказал Пимблетт в интервью ESPN.

Реакция О'Мэлли на победу Топурии нокаутом в бою с Оливейрой: