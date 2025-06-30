Пимблетт: Оливейра нервничал, когда выходил на бой с Топурией
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Британский боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC Пэдди Пимблетт высказался о минувшем поединке за вакантный титул между грузином Илией Топурией и бразильцем Чарльзом Оливейрой.
Напомним, встреча бойцов состоялась на турнире UFC 317 в Лас-Вегасе (США) и завершилась победой Топурии нокаутом в первом раунде.
UFC 2025. UFC 317, Лас-Вегас, США
Илия Топурия (W) — Чарльз Оливейра
29 июня 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Илия Топурия
Окончено
KO
Чарльз Оливейра
«Я сказал во время выхода Чарльза, что он выглядит нервным, тогда как Илия был очень спокоен. Думаю, это и имело значение в первом раунде. Думаю, если бы Чарльз прошёл первый раунд, всё сложилось бы иначе. Но, как все видели, он этого не сделал», — сказал Пимблетт в интервью ESPN.
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Реакция О'Мэлли на победу Топурии нокаутом в бою с Оливейрой:
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