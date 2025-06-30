Боксёрша дала покурить «электронку» орангутану в крымском зоопарке, возбуждена проверка

Скандальный инцидент произошёл в Крыму. Представительница Южного федерального округа (ЮФО) и Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) в соревнованиях по боксу Анастасия Лучкина, посетившая сафари-парк «Тайган», дала попробовать электронную сигарету местному орангутану по имени Дана, сообщает телеграм-канал Mash.

Видео попало в Сеть и вызвало резонанс. Теперь девушку ждёт дисциплинарная проверка.

«Хочу обратиться ко всем спортсменам и напомнить, что вы — пример для других, за вами идут люди, и это большая ответственность. Думайте о том, какой пример вы даёте молодёжи.

Что касается этой ситуации: местной федерации бокса необходимо взять её под контроль и провести разъяснительную беседу, объяснить, кто такой спортсмен и какие ценности он несёт. Такое поведение недопустимо ни в боксёрской семье, ни в каком-либо другом виде спорта», — прокомментировал инцидент глава Международной боксерской ассоциации (IBA) Умар Кремлёв.