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Бен Аскрен перенёс трансплантацию лёгких

Бен Аскрен перенёс трансплантацию лёгких
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Эми Аскрен, жена экс-чемпиона Bellator и ONE американца Бена Аскрена, сообщила, что её супруг перенёс трансплантацию лёгких.

«Мы очень рады поделиться новостью о том, что Бен перенёс пересадку обоих лёгких. Мы навечно благодарны донору и его семье. Это начало новой жизни для Бена, хотя каждый новый день для него – подарок. Кажется нереальным тот факт, что всего пять недель назад он был абсолютно здоров. Многое может быстро измениться. Помолитесь за Бена, чтобы его тело приняло новые лёгкие. Я в благоговении перед людьми, поддерживающими нас сейчас. Не терпится рассказать Бену об этом. Надеюсь, в ближайшие недели Бен сам сделает объявление», — написала Аскрен в социальных сетях.

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