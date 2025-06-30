Федерация бокса России осудила спортсменку, угощавшую орангутана «электронкой»

Федерация бокса России прокомментировала неспортивное поведение российской спортсменки Анастасии Лучкиной, представляющей ЮФО и СКФО на различных соревнованиях по боксу, которая в крымском сафари-парке «Тайган» решила снять на видео, как она угощает орангутана электронной сигаретой.

«Федерация бокса России выступает против курения, а также призывает бережно относиться к животным❗️

Данный инцидент будет взят на контроль дисциплинарно-этической комиссии, которая применит санкции, предусмотренные Кодексом этики.

Совершая подобные поступки, спортсмен не только оскверняет свою честь, но и подрывает авторитет других спортсменов, тренерского штаба и всех, кто ежедневно вкладывает свои силы в путь чемпиона.

Быть спортсменом – это не только медали и почести, но и достойное поведение в любых жизненных ситуациях и пример для подражания» — говорится в сообщении пресс-службы Федерации бокса России.