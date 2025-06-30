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Заслуженный тренер России по боксу Иван Аспидов умер на 66-м году жизни

Заслуженный тренер России по боксу Иван Аспидов умер на 66-м году жизни
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Заслуженный тренер России Иван Иванович Аспидов ушёл из жизни в возрасте 65 лет. За свою карьеру он успел вырастить целую плеяду высококлассных боксёров в городе Орёл. Его ученики становились призёрами и чемпионами страны в различных весовых категориях, а также выигрывали медали на международных турнирах и чемпионатах. Аспидов являлся обладателем почётного знака «За заслуги в развитии физической культуры и спорта» и нагрудного знака «Отличник физической культуры и спорта».

«Иван Иванович Аспидов оставил неизгладимый след в сердце каждого, кто имел честь с ним работать и тренироваться. Глубокие соболезнования родным и близким, память о нём навсегда останется с нами», — говорится в сообщении пресс-службы Федерации бокса России.

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