Заслуженный тренер России по боксу Иван Аспидов умер на 66-м году жизни

Заслуженный тренер России Иван Иванович Аспидов ушёл из жизни в возрасте 65 лет. За свою карьеру он успел вырастить целую плеяду высококлассных боксёров в городе Орёл. Его ученики становились призёрами и чемпионами страны в различных весовых категориях, а также выигрывали медали на международных турнирах и чемпионатах. Аспидов являлся обладателем почётного знака «За заслуги в развитии физической культуры и спорта» и нагрудного знака «Отличник физической культуры и спорта».

«Иван Иванович Аспидов оставил неизгладимый след в сердце каждого, кто имел честь с ним работать и тренироваться. Глубокие соболезнования родным и близким, память о нём навсегда останется с нами», — говорится в сообщении пресс-службы Федерации бокса России.