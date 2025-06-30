Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Хабиб Нурмагомедов отреагировал на скорый дебют Сайгида Изагахмаева в UFC

Хабиб Нурмагомедов отреагировал на скорый дебют Сайгида Изагахмаева в UFC
Комментарии

Непобеждённый экс-чемпион UFC в лёгком весе, россиянин Хабиб Нурмагомедов дал комментарий по поводу скорого дебюта бойца лиги ONE Сайгида Изагахмаева под эгидой самой влиятельной организации мира смешанных единоборств — UFC.

«Вацаки (в переводе с аварского языка — брат, братишка, братан. — Прим. «Чемпионата») через пару месяцев дебютирует в UFC. Говорит, что будут искры», — написал Хабиб на своей странице в социальной сети.

Напомним, последний бой Изагахмаева состоялся в ноябре 2022 года, где он одержал победу техническим нокаутом в первом раунде над японцем Шинья Аоки на турнире ONE Championship 163.

Материалы по теме
Заставил понервничать Хабиба! Уланбеков в тяжёлом бою одолел крепкого казаха
Заставил понервничать Хабиба! Уланбеков в тяжёлом бою одолел крепкого казаха
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android