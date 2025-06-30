Хабиб Нурмагомедов отреагировал на скорый дебют Сайгида Изагахмаева в UFC

Непобеждённый экс-чемпион UFC в лёгком весе, россиянин Хабиб Нурмагомедов дал комментарий по поводу скорого дебюта бойца лиги ONE Сайгида Изагахмаева под эгидой самой влиятельной организации мира смешанных единоборств — UFC.

«Вацаки (в переводе с аварского языка — брат, братишка, братан. — Прим. «Чемпионата») через пару месяцев дебютирует в UFC. Говорит, что будут искры», — написал Хабиб на своей странице в социальной сети.

Напомним, последний бой Изагахмаева состоялся в ноябре 2022 года, где он одержал победу техническим нокаутом в первом раунде над японцем Шинья Аоки на турнире ONE Championship 163.