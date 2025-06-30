«Меня уже тошнит». Джей Опетайя прокомментировал победу Рамиреса над Дортикосом

Чемпион мира по версии IBF в первом тяжёлом весе Джей Опетайя дал комментарий по поводу победы обладателя титулов WBA и WBO в этом дивизионе Хильберто Рамиреса над бывшим чемпионом мира этой весовой категории Юниером Дортикосом.

«Говорил прежде и вновь повторюсь. Я — лучший крузер в мире. Рамирес неплохо выступил против Дортикоса. Если он реально считает себя №1, тогда есть только один способ выяснить это. Меня уже тошнит от всего этого. Хватит оправданий и отмазок. По факту никто из этих чемпионов не спешит драться со мной. Но время пришло. Пора объединить все титулы дивизиона. Пора сделать это раз и навсегда», — приводит слова Опетайи Boxing Scene.

Напомним, Рамирес победил Дортикоса единогласным решением судей в соглавном событии боксёрского вечера, который проходил в ночь с 28 на 29 июня в Анахайме (США).