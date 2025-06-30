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Антонио Тарвер сделал прогноз на предстоящий бой Кроуфорда с Альваресом

Антонио Тарвер сделал прогноз на предстоящий бой Кроуфорда с Альваресом
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Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе Антонио Тарвер дал свой комментарий по поводу предстоящего поединка между абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе Саулем Альваресом и бывшим абсолютным чемпионом мира в двух весовых категориях Теренсом Кроуфордом.

«Если Канело проведёт бой так, как он это сделал со Скуллом, Берлангой и Мунгией, то он проиграет. Слишком мало активных действий. В последний раз такого Канело, который может побить Кроуфорда, я видел в бою с Плантом. Если мы увидим такого Канело, то это будет адски крутой махач. Но даже в таком случае у Теренса есть шанс. Вот насколько талантливым я считаю Кроуфорда», — сказал Тарвер на YouTube-канале KO Artist Sports.

Напомним, бой между Альваресом и Кроуфордом состоится 13 сентября в Лас-Вегасе.

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