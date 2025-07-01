Магомед Курбанов — Павел Сосулин: дата и время боя, где будет проходить

5 июля в Екатеринбурге состоится большой вечер профессионального бокса от промоутерской компании RCC Boxing Promotions, где главным событием шоу станет бой за статус обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии WBA в первом среднем весе между россиянами Павлом Сосулиным и Магомедом Курбановым.

Прямую трансляцию шоу можно будет посмотреть на телеканалах «Матч! Боец». Также трансляция будет доступна на платформе VK Video. Начало предварительного карда в 15:00 мск, главного карда — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

На текущий момент полновесным чемпионом по этой версии является Теренс Кроуфорд, но в сентябре он проведёт бой с абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе Саулем Альваресом, и, возможно, титул будет объявлен вакантным.